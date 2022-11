Liste de Aliou Cissé : les huit champions d’Afrique qui n’iront pas au Mondial

Le journal Record place huit champions d’Afrique dans le groupe des joueurs qui n’iront pas au Mondial. Le quotidien sportif parie que les concernés ont peu de chance de figurer sur la liste de Aliou Cissé qui sera publiée vendredi prochain. Record cite Alioune Badara Faty, gardien du Casa Sports et quatrième de la hiérarchie des portiers à la CAN 2021, Bouna Sarr (Bayern Munich), Moustapha Name (Pafos FC, Chypre), Joseph Lopy (Sochaux), Keïta Baldé (Dynamo Moscou), suspendu deux mois pour dopage présumé, Mama Baba Thiam (Kayserispor, Turquie), Habib Diallo (Strasbourg) et Saliou Ciss (sans club). Aliou Cissé, qui fera face à la presse vendredi, publiera une liste de 26 éléments dont trois gardiens.