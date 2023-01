Lionel Messi : "Je savais que Dieu allait me donner une Coupe du monde"

D'habitude très discret dans les médias, Lionel Messi est revenu pour la télévision argentine sur le sacre des siens lors de la dernière Coupe du monde. Il avoue avoir du mal avec son propre comportement. Il y a un mois et demi, l'Argentine était sacrée championne du monde après sa victoire face à l'équipe de France. Aux tirs au but, Lionel Messi et les siens avaient pris le dessus les Bleus avant de soulever la tant attendue Coupe du monde. Toutefois, le parcours fut loin d'être aussi rose. Pour arriver en finale, les hommes de Lionel Scaloni ont dû affronter un parcours semé d'embûches. Après une défaite dès l'entame de la compétition face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine a finalement redressé la barre. Mais hormis la finale, le match le plus marquant est bel et bien celui contre les Pays-Bas. Rare dans les médias, Lionel Messi est revenu pour TyC Sports sur le sacre des siens. "Je l'avais dit une fois. Je pense que c'était avant 2014. J'ai dit que je savais que Dieu allait me donner une Coupe du monde. Puis le Brésil est arrivé, nous étions si proches..." "Les Pays-Bas ? Je n'ai pas aimé ce que j'ai fait" révèle Lionel Messi Dans le cadre d'une interview donnée à la télévision argentine, Lionel Messi est d'abord revenu sur le match face aux Pays-Bas. Match charnière, il a également été marqué par la tension palpable au cours de la rencontre. "Je n'y ai pas pensé, c'est sorti sur le moment. J'avais connaissance de tout ce qu'ils avaient dit avant le match, ce que Van Gaal avait dit. Même certains de mes coéquipiers m'ont dit 'Tu as vu ce qu'il a dit ?' d'ailleurs. Quand tout ça s'est fini, je n'ai pas aimé ce que j'ai fait. Mais bon, ce sont des moments de grande tension, beaucoup de nervosité et tout se passe très vite. On réagit comme on réagit, mais je n'y ai pas du tout pensé. C'est arrivé. Je n'aime pas laisser cette image, mais ce sont des choses qui arrivent aussi." Mais au final, c'est bel et bien l'Argentine qui était sortie victorieuse de cette rencontre. Lionel Messi a d'ailleurs eu un mot pour Diego Maradona. "Même s'il ne me donnait pas la Coupe, j'aurais aimé qu'il puisse au moins voir tout cela. Je pense que, d'en haut, lui et beaucoup de gens qui m'aiment étaient forts, non seulement pour cela, mais pour tout en général." Les réactions de sa famille et des fans Souvent pudique quand il s'agit de parler de sa situation personnelle, Lionel Messi n'a pas caché toute la fierté éprouvée par sa famille après le sacre de l'Argentine. "Ce fut un mois incroyable pour moi et ma famille. Thiago était fou. Voir comment il a apprécié, comment il l'a ressenti, comment il a souffert... parce qu'après le match contre les Pays-Bas, il a pleuré. Ou Mateo faisant le calcul après le match qu'on a perdu contre l'Arabie. Ciro est celui qui comprend le moins, mais les deux autres l'ont vécu en tant que supporters. Souffrir, le vivre à fond, en profiter..." Concernant les fans, il avoue avoir reçu tellement de messages sur Instagram qu'il ne pouvait même plus les lire. "C'est quelque chose de très sympa que d'autres sportifs te reconnaissent de cette manière. Je ne vais pas assez sur Instagram pour répondre ou commenter des photos, tout au plus un like."