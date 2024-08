Limogeage DG ONAS: La Plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations approuve

Après seulement trois mois de service, le directeur général de l’Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) Cheikh Dieng a été limogé hier en Conseil des ministres. Les réactions n'ont pas tardé. Sur RFM, le coordonnateur de la Plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations a réagi. Abdou Samath Diouf estime que Cheikh Dieng a commis beaucoup d'erreurs qui ont créé des problèmes dans la gestion interne de la structure. ‘’Par rapport au limogeage du docteur Cheikh Dieng, il faut reconnaître qu'il a commis beaucoup d'erreurs, parce que quand tu es nommé dans une société nationale, surtout très complexe et sensible aux problèmes d'inondations, tu dois te concentrer sur l'essentiel parce qu'aujourd'hui, le problème des inondations requiert une démarche inclusive et impliquer tous les acteurs qui s'activent sur les problèmes des inondations. Chose qu'il n'a pas faite‘’, laisse entendre Abdou Samath Diouf. Il poursuit : ’’Cheikh Dieng a créé des problèmes à l'interne. Il a commis beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi aujourd'hui on a du mal à régler certains problèmes liés aux inondations. Je vous donne l'exemple de Touba et de Kaolack. Quand on dirige une boîte comme l'ONAS, la première chose qu'il faut faire, c'est de consulter tout le monde, éviter des querelles de bas étage et se concentrer sur l'essentiel.’’ Selon le coordonnateur de la plateforme, le désormais ex-DG de l'ONAS aurait écarté beaucoup de personnes, dès sa prise de fonction. ‘’Je vous informe que dès sa prise de fonction à l'ONAS, il a écarté pas mal de personnes pour des problèmes personnels et politiques. Et si l’on apprend aujourd'hui que le président de la République a pris cette décision de le limoger, ça montre que les nouvelles autorités sont vraiment dans la voie d'accélérer le travail pour faire sortir les populations des eaux’’.