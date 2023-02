Ligues des Champions : Naples s’impose en patron à Francfort et a un pied en quart

Francfort aura tenu une demi-heure face à une équipe du Napoli complètement survoltée. Les joueurs de Luciano Spalletti prennent une belle option sur la qualification après leur victoire à l’extérieur (0-2). Randal Kolo Muani a été expulsé en début de deuxième période.

La suite des huitièmes de finale allers de la Ligue des Champions offrait deux nouvelles confrontations. Alors que le Real Madrid se déplaçait à Liverpool pour une affiche prestigieuse, Francfort, de son côté, recevait Naples au Deutsche Bank Park pour un duel entre deux outsiders. Les Allemands atteignaient d’ailleurs pour la première fois ce stade de la compétition. En face, le Napoli s’avançait sûr de ses forces avec la meilleure attaque de la saison en C1. Malgré le manque d’expérience des deux formations, l’intensité était bel et bien présente en début de match, les deux équipes étant bien en place tactiquement.

Après une entame à l’avantage de l’Eintracht, symbolisée par la frappe trop croisée de Randal Kolo Muani (5e), les Napolitains prenaient progressivement le contrôle du ballon et de la rencontre. Khvicha Kvaratskhelia tentait d’abord une reprise aux abords de la surface à la suite d’un corner mais son tir était bien repoussé par Kevin Trapp (18e). Quelques minutes plus tard, Hirvin Lozano trouvait le poteau du gardien allemand et dans la continuité de l’action Victor Osimhen se faisait faucher par Aurelio Buta dans la surface (34e). Néanmoins, la pépite géorgienne du Napoli se cassait les dents sur l’ancien portier du PSG qui réalisait une superbe parade (36e).

Des outsiders qui s’imposent en patron

Les Partenopei continuaient de pousser et étaient finalement récompensés juste avant la pause. L’insatiable attaquant nigérian profitait d’une belle course et d’un centre au cordeau de son coéquipier mexicain pour ouvrir le score (40e, 1-0). Dans la foulée, les joueurs de Luciano Spalletti se permettaient de refaire la même action avec les mêmes joueurs mais ils avaient à peine le temps de commencer à célébrer que l’arbitre de la rencontre revenait à un hors-jeu de Osimhen un peu en avance sur Lozano (41e). Au retour des vestiaires, le Napoli se présentait sur le pré avec les mêmes intentions. Kevin Trapp était obligé de sortir une nouvelle fois le grand jeu face à Kvara (56e).

Et le pire était encore à venir pour Francfort. Auteur d’une grosse semelle sur Zambo Anguissa, Kolo Muani devait laisser ses coéquipiers en infériorité numérique (58e). Après un superbe mouvement collectif des Napolitains à montrer dans toutes les écoles de foot, la Kvara trouvait d’une talonnade subtile son capitaine qui pouvait conclure d’une frappe croisée imparable (65e, 2-0). Pas rassasiés, les coéquipiers de Piotr Zielinski continuaient de se projeter en attaque et laissaient quelques espaces en défense mais Daichi Kamada n’en profitait pas avec une frappe trop molle bien captée par Alex Meret (82e). Les Partenopei prennent une très belle option pour la qualification. Ils devront néanmoins confirmer ce résultat dans leur antre le mercredi 15 mars prochain lors du match retour.