Ligue Europa: Découvrez le tirage au sort complet des huitièmes de finale

On connait les affiches des huitièmes de finale de Ligue Europa. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi. Manchester United qui éliminé hier jeudi le Fc Barcelone affrontera le Real Bétis alors que la Juventus a hérité de Fribourg. A noter que ces huitièmes de finale auront lieu en une semaine, les 9 et 16 mars prochains. Le tirage complet Union Berlin (ALL) – Union Saint-Gilloise (BEL) FC Séville (ESP) – Fenerbahçe (TUR) Juventus (ITA) – Fribourg (ALL) Leverkusen (ALL) – Ferencvaros (HON) Sporting (POR) – Arsenal (ANG) Manchester United (ANG) – Bétis Séville (ESP) AS Roma (ITA) – Real Sociedad (ESP) Shakhtar Donetsk (UKR) – Feyenoord (P-B)