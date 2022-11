Ligue 1 : L’As Pikine se sépare de son entraîneur

L’AS Pikine va devoir trouver un nouvel entraîneur. En effet, Massamba Cissé n’est plus l'entraîneur du club de la banlieue, dont les dirigeants, après seulement 6 journées de championnat, ont décidé de se séparer du technicien. C’est dans un communiqué que le club pikinois a annoncé la fin de la collaboration avec Massamba Cissé. Le désormais ex-entraîneur de l’As Pikine paie certainement les résultats peu performants en ce début de saison du club « Vert et Rouge » (7ème, 8 pts) mais surtout la défaite à domicile la semaine dernière contre le grand rival Guédiawaye FC (1-2). En attendant son remplacement par un autre technicien, Ngagne Demba Gueye assure l’intérim. Pour la 7ème journée qui sera jouée samedi et dimanche, l’AS Pikine effectuera un périlleux déplacement à Ziguinchor pour y défier le leader du championnat le Casa Sport.