Liberté provisoire de Lat Diop : La position d’une sœur militante de PASTEF

Malgré leurs divergences politiques, la sœur de Lat Diop, Ndèye Penda Sadio, membre de Pastef, section Mermoz/Sacré-Cœur, appelle au respect de l’État de droit et de l’impartialité de la justice, dans le traitement de sa demande de liberté provisoire.

Dans un communiqué relayé hier, la sœur de Lat Diop, figure politique de l’APR détenu depuis septembre 2024, a exprimé sa position sur la demande de liberté provisoire de ce dernier. Bien que membre active de PASTEF, elle affirme ne pas pouvoir rester silencieuse face aux polémiques entourant cette affaire.

Ndèye Penda Sadio rappelle que PASTEF a toujours défendu l’État de droit, la justice et les libertés individuelles, principes qui doivent s’appliquer à tous, y compris aux adversaires politiques. À ses yeux, la justice ne doit pas être influencée par les affinités partisanes ni par les rancunes personnelles.

«

Aujourd’hui, il s’agit du cas de Lat Diop ; demain, ce pourrait être celui de n’importe quel autre citoyen

», souligne-t-elle, invitant à ne pas confondre divergences politiques et fonctionnement impartial de la justice.

Selon Ndèye Penda Sadio, membre de Pastef, ce plaidoyer n’est pas un soutien à l’APR ; il s’agit de défendre un principe universel qui nous concerne tous.

« Je lance donc un appel solennel :

• Aux autorités judiciaires : examiner la demande de liberté provisoire avec impartialité et célérité.

• Aux organisations de défense des droits humains : suivre et documenter le dossier.

• À l’opinion publique : défendre les valeurs de justice et d’équité au-delà des clivages partisans.

Je réaffirme mon attachement à mon parti et à ses valeurs, mais je suis convaincue que notre crédibilité dépend de notre capacité à rester cohérents, a conclu Ndèye Penda Sadio, membre de Pastef, section Mermoz / Sacré-Coeur.