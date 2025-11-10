Les partisans de Thierno Alassane Sall indignés :

« Le One-man-show du Premier ministre Ousmane Sonko ». Ainsi ont qualifié le Téra-meeting du leader de Pastef, les partisans établis en France de Thierno Alassane Sall, président du parti La République des Valeurs/Réewum Ngor.



« Comme beaucoup de Sénégalais sincèrement attachés à la République, nous avions espéré que cette rencontre avec ses partisans marquerait une inflexion, un moment de responsabilité, où le chef du gouvernement prendrait la pleine mesure de sa fonction ; même s’il est, officiellement, en congé (abandon de poste). Peut-être cet espoir, sans doute naïf, n’était-il que le reflet d’un attachement profond à notre pays, le Sénégal, et à ce qu’il représente encore pour beaucoup d’entre nous », a noté Aly Bathily, coordonnateur de la République des Valeurs/Réewum Ngor - France.



Aux yeux des proches de TAS, les attentes étaient pourtant claires : le peuple sénégalais espérait des mesures fortes et immédiates pour soulager un quotidien devenu insoutenable.



Les défis ne manquent pas : la flambée des prix de l’énergie et des denrées, la hausse des loyers, la dégradation de l’école publique, l’accès coûteux à la santé, le chômage endémique des jeunes, ou encore la nécessité d’une justice véritablement indépendante.



Autant de chantiers majeurs sur lesquels un chef de gouvernement aurait pu, aurait dû, apporter des réponses concrètes.

