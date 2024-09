Législatives : La coalition de Abdou Karim Sall a déposé sa caution à la CDC

La course aux élections législatives du 17 novembre prochain est déjà lancée. Selon des informations de Seneweb, la coalition "And ci Koolutè nguir Sénégal (AKS)" de Abdou Karim Sall a déposé sa caution à la Caisse de dépôts et de consignations (CDC). Il s'agit de la coalition de l’ancien Ministre de l'Environnement et du Développement durable sous Macky Sall. Il est également l'actuel maire de Mbao et ancien directeur général de l'ARTP.