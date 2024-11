Législatives 2024 : le PASTEF s’est acquitté de la redevance du droit d’auteur (SODAV)

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins annonce que le parti PASTEF (pouvoir) s’est acquitté de la redevance pour l’exploitation du répertoire musical utilisé par cette formation politique au cours de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Dans un communiqué transmis mercredi à l’APS, la SODAV dit saluer cette démarche du parti au pouvoir, qui s’inscrit ainsi “dans l’exemplarité et démontre son attachement au respect de la propriété littéraire et artistique régie par la loi 2008-09 sur le droit d’auteur et les droits voisins du Sénégal”. “La SODAV a tenu à se réjouir publiquement de cet acte et invite les autres formations politiques en campagne à suivre cet exemple de légalité en se rapprochant de nos services pour régulariser leur situation”, indique le communiqué. La SODAV avait invité les partis politiques à se rapprocher de ses services compétents pour l’obtention de l’autorisation requise en vue de l’exploitation licite des répertoires protégés pour leurs animations durant la campagne électorale.