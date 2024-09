Législatives 2024: Plusieurs cadres du PS ne seront pas investis

L’élection d’un jeune (Bassirou Diomaye Faye) à la tête du pays, a sans doute, inspiré la secrétaire générale du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye et d’autres anciens et cadres du parti. Lors d’une réunion du comité de pilotage pour les investitures des législatives anticipées du 17 novembre prochain, l’ancienne mairesse de Louga a fait savoir qu’elle a pris la décision de ne se présenter sur aucune liste. Et, ceci non pas pour «des raisons de santé mais pour une question de principe et de grandeur», rapporte une source de Seneweb. Elle a aussi exhorté «ses camarades seniors ou ceux ayant effectué plusieurs mandats déjà, de suivre son exemple et d’avoir la générosité et l’esprit d’ouverture de laisser la place aux jeunes et aux femmes, particulièrement ceux qui n’ont jamais eu l’opportunité d’être investis en vue de défendre les valeurs socialistes à l’Assemblée nationale.“ A l’instar Aminata Mbengue Ndiaye, les anciens ministres Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye, les députés Rokhaya Diaw de Louga et Oulèye Diaou de Rufisque, les responsables Boubacar Mané de Kolda ont aussi décidé de ne pas être sur les listes du parti.