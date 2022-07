Législatives 2022 : La coalition Bunt-Bi déroule son programme agricole pour Fatick.

Dans la région du Sine ce lundi, la coalition Bunt-Bi, par la voix de sa tête de liste à Fatick, a décliné un programme consistant dans une logique d’apporter une agriculture résiliente dans la région. En effet, le programme s’appuie sur 7 piliers.



D’abord un accès intégral à l’eau potable pour permettre aux agriculteurs de disposer de cette eau de qualité. Des bassins de rétention au niveau du Sine, aussi, est d’une importance capitale selon la coalition citoyenne Bunt-Bi pour conserver les eaux de pluie. La valorisation du statut de l’agriculteur est également envisagée par la coalition Bunt-Bi une fois à l’Assemblée nationale.



D’ailleurs, les mécanismes de financements disponibles tels que la DER, le Fongip et les autres types de financement agricole peuvent bien se tourner vers les agriculteurs pour effectivement les soutenir.



Il faudra aussi, pour la coalition Bunt-Bi, faire un plaidoyer à l’Assemblée nationale, pour permettre aux différents acteurs de l’agriculture et de l’élevage évoluant dans les régions reculées, de se regrouper et se soutenir mutuellement à travers leurs activités pour mieux les renforcer.



La création d’un fonds vert de souveraineté est également, selon Pape Latyr Faye, une nécessité avec, à travers le monde, l’implication dans ce programme pour Fatick, de ceux qui œuvrent dans la lutte contre le climat.