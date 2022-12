Le roi Pelé est décédé

Le football pleure de nouveau l’un de ses meilleurs ambassadeurs. Plus de deux ans après le décès de la star argentine Diego Armando Maradona, c’est au tour de Pelé de s’éteindre. L’information a été donnée par son agent à l’Associated Press. Alors qu’il avait 82 ans et qu’il multipliait de plus en plus les visites à l’hôpital (récemment opéré d’une tumeur au colon), l’ancien buteur de Santos a cette fois rendu son dernier souffle. Il laisse derrière lui tout un pays en deuil et l’ensemble du monde du football.