Le procureur envoie des enquêteurs chez la mère de Marième Faye Sall (Madiambal Diagne)

À la Une de son journal de ce lundi, “Le quotidien” a donné l’information selon laquelle la mère de l’ex première dame Marieme Faye Sall a été convoquée. « La mère de Marième Faye Sall convoquée à la gendarmerie, elle sera entendue avec son fils Adama Faye sur des problèmes de terre” a écrit le journal du groupe Avenir Communication. Sur sa page X, Madiambal Diagne a indiqué que « cette Une du journal Le Quotidien, par l'émoi suscité, a sans doute permis de sauver la situation et de mettre une dose d’humanisme dans cette affaire » Non sans ajouter que « le Procureur vient d’ordonner aux enquêteurs de se déplacer au domicile de la vieille qui souffre de mobilité réduite et qui de surcroît ne sera entendue qu’à titre de témoin ».