Le monde vibre pour Lionel Messi, Kylian Mbappé choque la terre entière

La presse internationale est en émoi après la victoire en finale de Lionel Messi et salue la performance de Kylian Mbappé, la nouvelle piste au milieu de terrain pour Manchester United, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Messi sur le toit du monde Les journalistes argentins ont tous avoué qu’ils ont été submergés par l’émotion en parlant de Léo Messi hier, voilà ce que l’on peut lire par exemple dans le journal Clarín : «Les émotions doivent être laissées de côté pendant que Messi embrasse Celia, sa mère. Il devient presque impossible d’écrire en larmes sur le clavier.». La presse mondiale aussi en fait l’éloge. Il est à la Une de tous les quotidiens du monde, sportifs ou nationaux. The Daily Telegraph en Angleterre nous partage une très belle première page ce matin et parle de lui comme le «miraculeux, magique Messi». On le compare très souvent à Maradona, mais depuis hier pour le Corriere Dello Sport, c’est «MaraDoha»? La Gazzetta Dello Sport de son côté parle de son «pied de dieu», en référence à la main de Dieu de Maradona vous l’aviez compris je pense. The Sun aussi s’amuse avec ce fait historique en écrivant qu’aujourd’hui la Coupe du Monde est «dans les mains de Dieu». Pour le journal c’est aussi la plus grande finale de l’histoire depuis 1966. En France nous ne sommes pas rancunier, L’Équipe a fait un long article pour expliquer pourquoi il est «le digne héritier» de Maradona. Il fait aussi les gros titres au Brésil dans O Dia, de AS et de Sport en Espagne où il est comparé à dieu. Sur Jyllands-Posten au Danemark. Pour les journalistes Portugais d’A Bola, ce Messi est immortel. Enfin dans son édition du jour, Bild parle de la tenue traditionnelle arabe que portrait Messi au moment de célébrer : un bisht. Kylian Mbappé futur roi La Pulga partage les éloges du Monde avec Kylian Mbappé. Toutefois le Parisien, avec son triplé, a impressionné la planète foot. Il a été «éblouissant» pour le Daily Star. Les médias anglais prennent plaisir à rappeler que le dernier joueur à avoir inscrit un triplé en finale Coupe du Monde c’était l’Anglais Geoff Hurst en 1966. Le Daily Mail aussi fait l’éloge du Français. «Pour Mbappé, finir sa soirée comme un perdant semble si injuste» écrit le rédacteur en chef. Pour les journalistes de Sport, il est sorti avec «les honneurs». «Il n’en gardera pas un souvenir impérissable, mais le joueur du PSG a bien failli réaliser un exploit qui aurait duré une éternité» peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Même analyse pour La Gazzetta Dello Sport qui estime qu’il est «le futur du foot». Enfin, même en Argentine Mbappé est applaudi. Pour Les journalistes de Clarín, «Mbappé est tout simplement l’héritier de Messi. Rien de plus». La prochaine recrue de MU Manchester United est hésitant pour renforcer son milieu de terrain. Pendant un moment, les Reds Devils avient préparé un plan pour recruter Jude Bellingham. Mais d’après The Manchester Evening News le plan a changé car maintenant, Frenkie De Jong serait la piste la plus chaude pour venir à MU. On apprend dans le Daily Mirror que le milieu de terrain de Barcelone et des Pays-Bas aurait déclaré au coach de Manchester United, Erik ten Hag, qu’il serait heureux de le rejoindre à Old Trafford. Et toujours d’après le quotidien anglais, West Ham United serait intéressé par la signature de l’arrière droit anglais. Manchester n’est pas contre s’en séparer cet hiver.