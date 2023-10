Le marabout d'un préfet soutire 42 millions FCFA à une fonctionnaire qui voulait se débarasser de ses "faru rab"

Nathalie T. a sollicité les services du marabout Omar Kama C. pour se débarrasser de ses « faru rab ». À force de bains mystiques, le charlatan a envoûté sa cliente, avant de s’emparer de sa fortune. En effet, Nathalie a connu Omar Kama en 2019 par l’intermédiaire d’un colonel, satisfait des prouesses du « faiseur de miracle ». À l’époque, Omar Kama était installé à Mbour. D’après ses dires repris par Rewmi Quotidien, c’est le préfet Mor Talla Tine qui avait requis ses services pour des prières. Dans un premier temps, Omar Kama a réclamé 250.000 francs à Nathalie pour venir à bout de ses migraines. Le marabout a ensuite remis une potion à sa cliente. Quand celle-ci a utilisé l’eau bénite pendant sept jours, Omar Kama l’a conduite dans son village en Casamance pour la mettre en rapport avec un vieux. Après une séance de voyance, celui-ci a fait savoir à la dame qu’elle est victime de mauvais esprits « faaru rap ». Une créature qui fait fuir ses prétendants et qui est à l’origine de ses problèmes de santé. Le vieux a ainsi réclamé 1,7 million francs pour, dit-il, acheter des exemplaires de coran, lesquels devaient être distribués à des personnes en guise d’aumône. « Une fois à Dakar, ils m’ont demandé 12 millions francs. Je leur ai dit que je suis une simple fonctionnaire, mais ils me harcelaient d’appels pour que j’amène les 12 millions de francs. Finalement, j’ai fait un prêt à la banque. Le vieux m’a par la suite recommandé de vendre mon terrain qui était en fondation, arguant que la parcelle était habitée par des djinns. Lorsque je me suis exécutée, elle m’a instruit de déposer le prix de vente de la parcelle (15,3 milllions francs) dans la forêt de Sébikotane », a raconté la plaignante à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mercredi 11 octobre 2023. Quelques temps après, Nathalie a eu des saignements à cause de ses fibromes. C’est ainsi que le complice du prévenu lui a demandé de faire venir sa mère sous prétexte que cette dernière devait également suivre une thérapie. « Le vieux a réclamé 20 millions francs à ma mère pour les sacrifices. C’est là que cette dernière a compris que j’avais affaire à des charlatans« , narre-t-elle. Marié à trois épouses, Omar Kama C. a servi une autre version au juge. « Je ne lui ai prodigué aucun soin. Quand il m’a exposé ses soucis de santé, je l’ai mise en relation avec un vieux établi dans notre village. Ce dernier lui a demandé 500.000, puis 1,5 milllion francs pour le traitement de ses fibromes. Pour ce qui est des transactions wave, elles s’élèvent à 2 milllions francs », a renseigné le comparant. Le cœur meurtri, la partie civile a fait écouter au tribunal un audio dans lequel Omar Kama a avoué avoir dépouillé la victime de 42 millions francs. Nathalie a également produit tous les reçus des transactions wave. Son avocat, Demba Ciré Bathily, a réclamé 100 millions francs pour la réparation du préjudice moral et matériel. À la suite de la représentante du Ministère public qui a requis l’application de la loi pénale, les deux conseils de la défense ont plaidé la relaxe. Mais, le président de la séance a retenu la culpabilité du prévenu, avant de lui infliger une peine de deux ans, dont un an ferme assortie d’un dédommagement de 45 millions francs.