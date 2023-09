Le coup de pression des stars de Manchester United à Jadon Sancho, la tension monte pour Rudi Garcia au Napoli

Les stars de Manchester United ont fait passer un message à Jadon Sancho, Rudi Garcia fait débat en Italie et le FC Barcelone a un coup à jouer en Liga, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. «Maintenant, dis pardon, Jadon» En Angleterre, on prend des nouvelles de Jadon Sancho et la suite de son clash avec son entraîneur, Erik ten Hag. L’attaquant anglais est totalement banni de l’effectif professionnel des Red Devils pour le moment et comme le placarde le Daily Mirror, cette situation ne peut plus durer. «Maintenant, dis pardon, Jadon», titre le tabloïd. Car les stars de Manchester United ont exhorté l’ancien joueur du Borussia Dortmund à s’excuser auprès de Ten Hag pour réintégrer le groupe. «Rashford et ses coéquipiers disent à Sancho de mettre fin à sa querelle avec son boss», écrit encore le quotidien. Et cela fait la Une partout outre-Manche, comme le Daily Express qui reprend l’information sur sa couverture. «Ses coéquipiers demandent à Sancho de s’excuser», rapporte le média. Même chose en Une du Daily Star pour qui : «Jadon Sancho doit s’excuser» ! La balle est dans le camp de l’international anglais pour reprendre le fil de son aventure à Old Trafford. Garcia, crédit entamé En Italie, un Français fait les gros titres des journaux sportifs du pays. Et oui, c’est bien Rudi Garcia, le coach du Napoli qui est décrié. Comme le placarde le Corriere dello Sport, «Rudi est sur le fil. La direction napolitaine concède encore quelques matches à l’entraîneur avant de réfléchir à son avenir.» Pour La Gazzetta dello Sport, «Garcia est remis en question», après le scandale de Victor Osimhen qui n’a pas apprécié son remplacement et remis ses choix en question, dimanche lors du match nul de Naples sur la pelouse de Bologne (0-0). Ce sont «des temps difficiles pour Rudi», concède le journal au papier rose. Même constat sur la Une de Tuttosport qui rapporte qu’«Osimhen s’excuse après son geste d’humeur à Bologne, mais Garcia est un sujet» qui commence à faire débat au Napoli ! Le Barça peut prendre le large en Liga De l’autre côté des Pyrénées, ça joue ce soir à l’occasion de la 7e journée de Liga entre Majorque et le FC Barcelone ! Grâce à sa remontada et sa victoire sur le Celta de Vigo (3-2), le week-end dernier, le club catalan est leader du championnat alors pour Mundo Deportivo, c’est un «test pour le leader. Le Barça commence à défendre son avance aux Baléares sans De Jong, avec plus de rotations et contre un adversaire blessé», après sa défaite contre Gérone (5-3), il y a quelques jours. En tous cas, cette rencontre sera l’occasion pour Gavi de prendre du «galon» comme l’estime Sport sur sa couverture. «L’équipe blaugrana va affronter Majorque avec la mission de renforcer son avance en tête du championnat qu’elle a acquis lors de la dernière journée. Le milieu de terrain sera un élément clé dans le duel en l’absence de Pedri et de Jong.» Gavi doit donc montrer qu’il est capable d’être le patron ! Xavi compte sur lui…