Le choix fort du PSG pour Zaïre-Emery, l’Espagne met la pression sur Arda Güler

Le PSG envoie un sacré message à son crack Zaïre-Emery, la presse espagnole attend les débuts d’Arda Güler avec impatience, l’Angleterre pleure le départ de Mohamed Salah, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le PSG fait all-in sur Zaïre-Emery En attendant l’arrivée de renfort supplémentaire au milieu de terrain, le PSG va blinder son joyau Warren Zaïre-Emery. Dans ses pages intérieures, le journal L’Equipe revient sur sa folle année 2023 et les objectifs à venir. Cette nouvelle année risque d’être particulièrement mouvementée pour le titi parisien. Les JO, l’Euro, mais aussi et surtout sa prolongation avec son club formateur. Comme on vous l’a révélé, Zaïre-Emery va signer un nouveau bail de 5 ans avec le PSG, le jour de ses 18 ans. Très tôt dans la saison, la direction parisienne a souhaité blinder sa pépite. Le milieu de 17 ans progresse à vitesse grand V à tel point qu’en haut lieu, la perspective d’en faire le capitaine du club d’ici quelques années a déjà été évoquée. Une sacrée marque de confiance pour le natif de Montreuil qui va avoir un rôle clé dans la seconde partie de saison parisienne Güler attendu comme le messie Ardu Güler voit enfin le bout du tunnel. Recruté cet été contre 20M€ par le Real Madrid à Fenerbahçe, le crack de 18 ans n’avait toujours pas disputé de rencontre officielle avec son nouveau club. Et bien c’est enfin «le moment de Güler», s’enflamme le Mundo Deportivo. On rappelle que ses débuts ont été retardés par deux fois. Enfin débarrassé de ses soucis physiques, le crack de 18 ans devrait disputer ses premières minutes face à Majorque demain. Clairement, Ardu Güler est attendu de pied ferme par toute l’Espagne. «Une nouvelle année avec Güler», écrit le journal Marca. Cette fois-ci c’est la bonne, se réjouit AS dans ses pages intérieures. Mohamed Salah encore un peu plus dans l’histoire des Reds Au terme d’un match fou face à Newcastle qui s’est soldé sur un score de 4-2, Liverpool a remporté ce qui était certainement la plus belle affiche de ce boxing day. Un homme a une fois de plus fait l’étalage de toute sa classe, cet homme est de «qualité supérieure» comme le placarde le Daily Express, c’est Mohamed Salah. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’Egyptien a indiqué la «marche à suivre» à ses coéquipiers avant de s’envoler pour la CAN, comme l’indique le Daily Star dans son encart. Salah marque 2 fois et offre le fauteuil de leader à Liverpool, relaye de son côté le Daily Mail. Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, Mohamed Salah va clairement laisser un vide du côté de Liverpool durant ce mois de janvier. A noter que l’attaquant de 31 ans est entré encore un peu plus dans l’histoire avec son 150ème but inscrit en championnat sous la tunique des Reds.