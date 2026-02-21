Le Sénégal devrait honorer à temps ses paiements d'Eurobonds de mars

Le Sénégal doit plus de 480 millions de dollars aux détenteurs d'Eurobonds le mois prochain, alors qu'il est confronté à un fardeau de la dette qui, selon le Fonds monétaire international, a atteint 132% du produit intérieur brut à la fin de 2024, après que l'actuelle administration a découvert des milliards de dollars d'emprunts non déclarés par le gouvernement précédent.

Le FMI a suspendu un programme de prêt de 1,8 milliard de dollars en raison de cette controverse, obligeant le Sénégal à s'appuyer fortement sur les adjudications de dette régionales pour couvrir ses besoins de financement. Le gouvernement est en discussions avec le FMI depuis plusieurs mois, afin de mettre en place un nouveau programme.

Les recettes fiscales devraient être élevées au premier trimestre, grâce à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA et l'impôt sur les dividendes, qui contribueront à couvrir les paiements d'Eurobonds, a indiqué l'une des sources.

Le financement de ces paiements était encore en cours de finalisation, a précisé l'autre source.

Deux autres personnes informées du dossier, ont déclaré s'attendre à ce que le pays honore ses paiements à temps, en mars.

Le Sénégal a levé 510 milliards de francs Cfa (922 millions de dollars) sur le marché régional depuis le début de l'année. En janvier, le pays a annoncé son intention de lever 4 132 milliards de francs Cfa sur le marché régional, en 2026.

Une porte-parole du ministère des Finances du Sénégal n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.