Affaire Pape Cheikh Diallo : Saliou Mbaye alias Zale tombe à Nioro

Après l'éclatement de l'affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consorts, le commerçant Zale aurait quitté Dakar, pour se mettre à l'abri dans le département de Nioro, région de Kaolack.

Selon des sources de "Seneweb", il attendait le moment favorable pour franchir la frontière et rejoindre le territoire gambien.

Alertés par leurs collègues de la BR de Keur Massar, les gendarmes de Nioro ont localisé le fugitif dans le quartier Nouroulaye, où il a été interpellé en soirée. Il devient ainsi le 21e suspect arrêté dans le cadre de cette enquête.

Placé en détention, il devait être conduit à Dakar, ce samedi.

À noter que Saliou Mbaye alias Zale aurait déjà été interpellé par le passé, pour une affaire similaire.