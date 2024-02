Le Real Madrid fixe les conditions à la signature de Kylian Mbappé, la franche mise au point de Robert Lewandowski

Le Real Madrid veut garder la main dans le dossier Kylian Mbappé, Robert Lewandowski revient sur ses difficulté et Marcus Rashford fait taire les critiques, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Madrid fixe les limites pour Mbappé Des nouvelles du dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Après notre annonce exclusive que l’international français avait choisi de rejoindre le club merengue, libre, à la fin de la saison, la presse espagnole s’impatiente. Hier, elle demandait à l’attaquant de s’exprimer publiquement sur son avenir. Et bien ce matin, Marca donne des précisions sur les intentions du Real dans ce dossier. Alors oui, le club merengue attend le génie français avec impatience mais pas à n’importe quelles conditions. «Madrid fixe les limites pour Mbappé», écrit le quotidien dans ses pages intérieures. «Le joueur devra perdre de l’argent s’il veut signer, et prendre le chemin de Bellingham. Depuis des années, les dirigeants madrilènes ont clairement indiqué qu’il n’y avait personne au-dessus du club et du vestiaire et que quiconque veut venir au Bernabéu doit respecter les règles et, surtout, celles fixées au niveau économique.» Le raisonnement du Real est simple, il ne veut pas mettre «en péril l’avenir économique de l’institution et de maintenir un minimum d’ordre dans le vestiaire, c’est-à-dire que personne ne soit au-dessus du groupe ou du moins dans une situation qui pourrait briser l’harmonie de l’équipe.» Mbappé devra faire des sacrifices au niveau financier et s’inscrire dans le collectif madrilène. Les vérités de Lewandowski A Barcelone, Robert Lewandowski fait la couverture du journal Sport ce matin. Le buteur polonais a livré une longue interview au quotidien catalan et a livré ses vérités. «Lewandowski s’exprime», indique le média. Morceaux choisis : «J’ai toujours l’étincelle. En 2023, il y a eu un moment où je me suis senti plus faible mentalement et physiquement. Je suis tombé dans une sorte de déprime et j’ai eu besoin de trop de temps pour m’en sortir et revenir à la normale. Je peux regarder en arrière et c’est un indicateur qui me montre que les bons moments sont encore à venir», a-t-il notamment confié. Surtout que derrière ca pousse ! Car cette semaine, Vitor Roque a offert la victoire au Barça avec son premier but. Pour Mundo Deportivo, «Tigrinho a montré par son but qu’il pouvait être très utile au Barça, où il s’adapte de mieux en mieux. Aux côtés d’Araujo, de Raphinha, de Lewandowski et des Portugais, il apprend l’espagnol et gagne en confiance.» Lewandowski a peut-être du souci à se faire… Rashford répond de la meilleure des manières En Angleterre avait lieu la suite de la 22e journée de Premier League hier soir ! Et nous avons eu droit à une match dantesque entre Wolverhampton et Manchester United. Au final, ce sont les Red Devils qui se sont imposés (4-3) au terme d’une rencontre au scénario fou. Ces dernies jours, un joueur a été secoué après un écart de conduite, c’est Marcus Rashford , et bien l’attaquant anglais a vite répondu sur le terrain pour se faire pardonner. Avec l’ouverture du score, «Rashford fait taire les critiques en un clin d’œil», comme le placarde The Guardian sur sa Une ce matin. «L’équipe de Manchester United s’est imposée dans le temps additionnel lors d’une soirée dramatique à Molineux», juge encore le très sérieux média britannique. Après avoir été durement critiqué, les médias encensent Marcus Rashford ce matin, à l’image du Daily Star qui fait dans le jeu de mot avec le «coup de fouet» qu’a reçu l’Anglais après son écart de conduite. Mais la presse anglaise n’oublie pas le dénouement exceptionnel de cette rencontre avec le but de Koobie Mainoo dans les ultimes instants. Pour le Manchester Evening News, c’était «le spectacle tardif de Kobbie», alors que pour le Daily Telegraph, c’est «l'homme qui compte. L’adolescent de 18 ans remporte le thriller de Molineux grâce à un but en fin de match.» Bref, Manchester United est encore passé par toutes les émotions hier soir.