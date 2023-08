Le Real Madrid a enfin trouvé son numéro 9, Hugo Ekitike voit débarquer un courtisan séduisant

Le Real Madrid n’en a peut-être pas terminé avec son mercato, une porte de sortie s’ouvre pour Hugo Ekitike et Bernardo Silva a tranché pour son avenir, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Lukaku proposé au Real Madrid En Espagne, un dossier hyper important au Real Madrid fait encore les gros titres : la recherche d’un numéro 9 ! Si les dirigeants madrilènes ont annoncé à plusieurs reprises que leur mercato était terminé, alors que le feuilleton Mbappé a pris un nouveau tournant, ils sont tout de même à la recherche d’un attaquant de pointe. Et ce matin, le journal Sport annonce que Romelu Lukaku, non désiré à Chelsea, a été «proposé» aux Merengues ! «Casting pour les 9 : Lukaku est dans la balance, écrit le média dans ses pages intérieures. Sans Mbappé, à qui il réserve le numéro de Benzema, Ancelotti doit renforcer l’équipe et Lukaku est pressenti comme un renfort d’urgence.» Reste à connaitre la position des dirigeants et les modalités d’un éventuel transfert de l’international belge. Ektike vers un départ du PSG ? En Italie aussi on va parler de mercato avec un Français qui fait l’actualité ce matin ! L’avenir d’Hugo Ekitike semble s’assombrir au PSG alors son nom est pas mal associé un peu partout ! Et ce matin, le Corriere dello Sport annonce que «l’attaquant est une piste étudiée par l’AS Roma» ! Mourinho est à la recherche d’un attaquant sur le mercato après la blessure de Tammy Abraham. «La dernière idée des dirigeants romains mène au jeune joueur du PSG, mais seulement si l’Atalanta ferme la porte à Duvan Zapata», explique le quotidien. Après Renato Sanches, prêté, et Leandro Paredes, définitivement transféré, le club de la Louve apprécie particulièrement les joueurs du PSG ! La grande décision de Bernardo Silva En Angleterre, un homme fait la Une du Manchester Evening News ce matin, c’est Bernardo Silva ! Le Portugais a alimenté la gazette des transferts cet été car son avenir était flou. L’international portugais a été annoncé proche du PSG ou encore du FC Barcelone. Mais finalement, comme l’annonce le journal local, «plus de Silva à City. Bernardo semble prêt à signer un nouveau contrat.» En effet, un accord a été trouvé avec les Skyblues pour prolonger l’aventure en Premier League. L’ancien joueur de l’AS Monaco devrait signer un nouveau contrat jusqu’en 2026. De quoi mettre fin aux rumeurs de départ !