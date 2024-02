Le PSG recale Marcus Rashford, l’Angleterre s’enflamme pour la nouvelle pépite de Liverpool

Le PSG a d’autres idées en tête que Marcus Rashford pour remplacer Kylian Mbappé, Liverpool sort encore une pépite de son chapeau et Vitor Roque soigne ses débuts au FC Barcelone, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le PSG ne veut pas de Rashford De l’autre côté de la Manche, la polémique Marcus Rashford fait encore couler beaucoup d’encre. Mais la presse locale ne pardonne pas facilement l’écart de conduite du joueur de Manchester United à l’instar du Daily Express. Le journal balance un cinglant : «Prends tes responsabilités, Rashford», après sa sortie nocturne à Belfast. De son côté, le Daily Mail revient sur les déclarations d’Erik ten Hag, le coach mancunien, qui est revenu sur cette affaire en conférence de presse et a notamment déclaré : «mes stars doivent savoir se comporter. C’est inacceptable. Marcus a assumé la responsabilité de ses actes, et le reste est une affaire interne. L’Affaire est classée. L’affaire disciplinaire est interne au club.» Mais forcément, ces derniers jours, l’international anglais a été annoncé sur le départ. Le PSG a été cité pour accueillir l’attaquant et notamment pour remplacer Kylian Mbappé l’été prochain mais selon The Sun, le club parisien ne passera pas à l’action pour Marcus Rashford. «Si Manchester United était effectivement ouvert à une vente cet été, Rashford aurait réclamé un salaire mirobolant. Sauf que l’attaquant anglais de 26 ans ne fait pas partie des noms actuellement discutés en tant que nouvelle recrue possible au sein de la direction du PSG.» Selon le tabloïd, le club parisien voudrait plutôt se tourner vers Victor Osimhen du Napoli. «L’icône de Liverpool» Toujours en Angleterre, il y avait la 22e journée de Premier League, hier soir ! Dans le choc de la soirée, Liverpool s’est baladé face à Chelsea (4-1) et ce matin un joueur met tout le monde à ses pieds, c’est Conor Bradley ! Trent Alexander-Arnold absent, pas de problème un autre arrière droit sorti du centre de formation éclabousse Anfield de son talent ! The Guardian parle de «top boy» d’«un garçon extraordinaire» sur sa Une : «Conor Bradley, 20 ans, formé à Liverpool, a marqué et offert deux autres buts à l’équipe de Jürgen Klopp qui s’est déchaînée contre Chelsea.» Le quotidien britannique revient aussi sur le retour à la compétition de Erling Haaland, «Haaland fait son retour lors de la victoire de City sur Burnley», avec une victoire (3-1). Mais toute la presse anglaise n’a d’yeux que pour la révélation de la soirée, Conor Bradley ! Le Daily Star parle de «l’icône de Liverpool» sur sa couverture. «Le nouveau chouchou d’Anfield relance la course au titre», estime le tabloïd. Alors que le Daily Mail rapporte que «Bradley était partout» hier soir. «Le premier but de Conor, l’enfant qui donne de la joie, permet aux hommes de Klopp de prendre cinq points d’avance sur Manchester City» en tête de la Premier League. C’est ce qu’on appelle une entrée fracassante ! Vitor Roque régale le Barça ! Une entrée fracassante, c’est aussi ce qu’a fait Vitor Roque avec le FC Barcelone, hier soir. Le Brésilien, arrivé cet hiver en Catalogne, est entré à la 62e minute et a délivré le Barça avec l’unique but de la rencontre à la 63e minute. Une victoire précieuse (1-0) face à Osasuna qui permet aux Blaugranas de souffler. Le journal Sport placarde que Vitor Roque «le fait pour Xavi» ! «Vitor Roque marque pour la première fois un but décisif. L’attaquant brésilien, clé du premier match après l’annonce de Xavi. Le jeu du Barça était terne et l’équipe souffrait d’une nouvelle blessure musculaire, celle de Ferran Torres», ajoute le journal catalan. De son côté, Mundo Deportivo met en avant «le saut du tigre. Le premier but de Tigrinho Vitor Roque sous le maillot blaugrana a permis au Barça de s’imposer après l’annonce du départ de Xavi. Osasuna s’est montré dangereux même en jouant à dix», analyse l’autre journal pro-barça. Dans l’autre match de la soirée, l’Atlético de Madrid s’est imposé en fin de match dans le derby contre le Rayo Vallecano (2-1) ! Et AS rapporte que «Memphis Depay sauve l’Atlético à la 90e. Un but du Néerlandais prolonge la série des Rojiblanco au Metropolitano.»