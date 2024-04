Le PSG prépare encore un sale coup au Barça, Haaland va se venger contre un joueur du Real Madrid

Le PSG veut s’offrir les meilleures pépites du FC Barcelone, Erling Haaland a une revanche à prendre contre Rüdiger et José Mourinho pourrait rebondir au Portugal, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Paris veut piller le Barça L’Équipe fait un long focus sur la grosse affiche européenne de demain : PSG - Barcelone. Les relations entre les deux clubs, se sont sérieusement détériorées depuis 2017 et la tentative du club catalan de recruter Marco Verratti. Puis il y a eu les cas Neymar, Xavi Simons, Geroginio Wijnaldum, Ousmane Dembélé et Lionel Messi… Le projet de Superligue, fermement défendu par les Catalans, irrite au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi. On parle souvent de ce qu’il se passe sur les terrains, mais c’est surtout en coulisse où la tension est énorme. Et ce n’est pas près de prendre fin, surtout si Paris continue de cibler Gavi. En plus, comme nous l’expliquent nos confrères de L’Équipe, le club parisien ne lâche pas d’une semelle le jeune barcelonais. Avec un contrat qui court jusqu’en 2026, et une clause libératoire fixée à un milliard d’euros, ça ne va pas être simple pour les dirigeants parisiens de le déloger, mais avec le départ de Kylian Mbappé, ils ont désormais plus les moyens de convaincre financièrement le joueur et le Barça. Les équipes de Nasser Al-Khelaïfi vont sûrement établir un siège sur le joueur en le visant à chaque mercato. En attendant, en Catalogne, la perspective d’un départ est écartée. Le club français pourrait faire aussi un sale coup en s’offrant la nouvelle pépite issue de la Masia, Pau Cubarsi, en le convaincant que le projet du PSG est bien plus ambitieux. Sa clause libératoire est de 15 M€. Le duel Haaland - Rüdiger Le Daily Mirror rapporte ce mardi que le Real Madrid veut fermer le toit du Bernabéu pour la rencontre de Ligue des Champions de ce soir contre Manchester City afin de rendre l’atmosphère encore plus hostile. Ça déplaît aux Anglais qui ont aussi été déçus de l’attitude de Rüdiger en conférence de presse. Il a expliqué que Haaland «ne peut exister qu’avec les passes de ses coéquipiers». Le duel entre le défenseur allemand et le buteur norvégien est au centre des attentes, surtout quand on se rappelle de leur dernière opposition. Rüdiger a lui-même admis que son combat en Ligue des Champions contre Erling Haaland sera «personnel». Erling Haaland, lui, compte bien se venger cette année de tous «les coups bas» que le défenseur madrilène a pu lui donner la saison dernière à en croire les informations du Daily Express. José Mourinho au centre de l’attention à Lisbonne La première page d’A Bola est dédiée à José Mourinho. Libre depuis son départ de l’AS Rome, le coach lusitanien est à la recherche d’un nouveau poste. Il n’a pas très envie de rester loin des terrains longtemps et aimerait bien retenter une aventure dans le championnat portugais. Pour le journal, le club qui lui conviendrait le mieux actuellement, c’est Benfica. Les Aguias déçoivent cette saison et plusieurs rumeurs ont fait état de la volonté des dirigeants lisboètes de se mettre en quête d’un nouveau coach. «L’ombre de Mourinho» titre le quotidien. Le média Correio da Manhã va même plus loin ce matin en affirmant que Benfica a déjà eu des conversations informelles avec José Mourinho pour savoir s’il était intéressé par le poste d’entraîneur pour la saison prochaine. Le journal O Jogo, de son côté, assure que l’ancien coach du FC Porto ne figure pas du tout dans les plans de Benfica. Le SLB a même publié un démenti hier soir : « Sport Lisboa e Benfica précise que les informations faisant état du recrutement d’un nouvel entraîneur sont totalement fausses. L’objectif de toute la structure footballistique et de l’entraîneur Roger Schmidt est d’atteindre les demi-finales de l’Europa League et les six victoires que nous voulons obtenir en championnat.»