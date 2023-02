LdC, PSG : Kylian Mbappé recadre ses coéquipiers

Hier soir, le Paris Saint Germain s’est incliné au Parc des Princes face au Bayern Munich (0-1). Malgré un match très compliqué, les Franciliens se sont réveillés suite à l’entrée de Kylian Mbappé, dont le but a été refusé. De retour de blessure, le Français a tenté d’apporter à son équipe, lui qui a pris la parole après la rencontre. Il a envoyé quelques messages à destination de ses coéquipiers. on joue notre football offensif et qu’on les met en difficulté et qu’on marque une fois, c’est égalité, lance-t-il. Après, il faut jouer avec ce qu’on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n’est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier.» Puis il a ajouté par la suite : « je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier.» Certains y voient d’ailleurs une pique envoyée à Neymar, dont l’hygiène de vie fait jaser.