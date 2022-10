Laurence Stewart quitte l’AS Monaco pour Chelsea

Chelsea tient son nouveau directeur technique. Le club londonien a annoncé avoir trouvé un accord avec l’AS Monaco quant à l’arrivée de Laurence Stewart, qui occupait le poste au sein du club de la Principauté depuis juin 2021. « Je suis très heureux d’avoir pu participer à l’évolution du projet sportif et je continuerai d’y consacrer toute mon énergie jusqu’à la fin de ma mission. Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers l’AS Monaco et la direction du Club de m’avoir offert cette opportunité », a ainsi réagit l’Anglais, lui qui a également travaillé pour le groupe Red Bull, à Manchester City, à Everton et au sein du staff de l’équipe nationale des Three Lions pendant le Mondial 2014.