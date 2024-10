La nouvelle ère de l’équipe de France ne présage rien de bon, le vibrant hommage de la presse à Andrés Iniesta

Les Bleus vont vivre une transition compliquée, la presse espagnole rend hommage à Andrés Iniesta, Théo Hernandez pense au PSG, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Transition dangereuse pour les Bleus Avec l’absence de Kylian Mbappé, il faut choisir un nouveau capitaine. « Capitaine mystère », titre L’Equipe. Le nom du joueur qui portera le brassard contre Israël n’a pas été révélé. Il a été annoncé aujourd’hui et c’est Aurélien Tchouaméni qui a été choisi. Mike Maignan, qui espérait récupérer le brassard, sait donc que ça ne sera pas lui. De toute façon, pour le sélectionneur, le sujet du capitanat n’en est pas un. Cette volonté de choisir à tout prix un capitaine traduit une période de transition dangereuse où la France est très clairement en train de perdre des leaders majeurs depuis deux ans. Et pour le média français, quand cette situation se produit, il arrive souvent que l’histoire se termine mal, comme après la Coupe du monde 1986 et celle de 2006. Le bel hommage à Andrés Iniesta On le savait depuis un moment, Andrés Iniesta prend sa retraite. Une nouvelle qui a ému toute la planète football, surtout la presse espagnole. «Fierté», titre simplement le Mundo Deportivo ce matin. « Ce but a marqué tout le monde », rappelle Marca, qui revient sur ce but inscrit contre les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde 2010. « Entraîneur en vue », placarde Sport, qui prépare déjà la suite. «Célébration de ma vie» s’enthousiasme AS, qui dit que l’histoire n’est pas terminée pour Iniesta. Enfin, Iniesta est revenu sur un moment qui l’a vraiment marqué pendant sa carrière. « La grande fierté était de voir trois joueurs de la maison sur le podium du Ballon d’or en 2010, avec Leo et Xavi, c’est plus fort que de le remporter ». Theo Hernandez pense au PSG Theo Hernandez traverse une période délicate au Milan AC, avec une expulsion récente et des performances en dents de scie. Malgré son statut de vice-capitaine, ses demandes de renouvellement de contrat, avec un salaire supérieur à 8 millions d’euros, créent des tensions au sein du club, surtout que le plafond salarial est fixé à 7 millions. Milan, prêt à discuter, attend une baisse des prétentions et une meilleure régularité sur le terrain. Le joueur, lié au club jusqu’en 2026, pourrait envisager un départ si ses exigences ne sont pas satisfaites, avec des clubs comme le PSG potentiellement intéressé. Le Français ne se sent pas considéré comme avec Pioli. Cet été, il n’y a pas eu de propositions importantes, également parce que Theo envisagerait de quitter Milan uniquement pour aller dans un grand club européen comme le PSG, où il y a son frère Lucas.