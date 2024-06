La Poste Sénégal : L’IGE lance une mission d’audit

L’Inspection Générale d’État (IGE) a lancé une mission d’audit à la Poste sénégalaise. Les inspecteurs ont commencé leurs travaux ce mercredi. Cette initiative fait partie d’un effort continu pour assurer la transparence et l’efficacité des opérations au sein de cette institution publique. L’IGE est connue pour son rôle dans la supervision des institutions publiques au Sénégal, en veillant à ce que les pratiques de gestion soient conformes aux normes établies et que les fonds publics soient utilisés de manière appropriée. Cette mission d’audit pourrait inclure une évaluation détaillée des finances, des opérations et des pratiques de gestion de la Poste. La Poste sénégalaise traverse actuellement une période difficile marquée par des défis financiers et opérationnels. Pour répondre à cette situation préoccupante, la direction de La Poste a décidé de mettre en place un programme de départs volontaires. Cette initiative vise à réduire les effectifs et à rationaliser les coûts de fonctionnement, dans le but de stabiliser la situation financière de l’entreprise. En fonction des résultats de l’audit, il pourrait y avoir des mesures correctives ou des réformes mises en place pour améliorer l’efficacité et la transparence des opérations à la Poste.