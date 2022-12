La FIFA supprime le tweet de Lionel Messi GOAT après avoir été critiquée par les fans de Cristiano Ronaldo

Le compte Twitter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA a été contraint de supprimer un tweet relatif à Lionel Messi après avoir subi les foudres des fans de Cristiano Ronaldo. Après avoir mené l’Argentine à la gloire en Coupe du monde, Lionel Messi fait actuellement l’objet de toutes les attentions, car de nombreux fans estiment qu’il a désormais acquis le statut de meilleur joueur de tous les temps. Le débat sur le titre de meilleur joueur de l’histoire se poursuit depuis des années, Messi et Ronaldo s’étant affrontés au sommet du jeu tout au long de leurs illustres carrières. Cependant, le compte Twitter officiel de la Coupe du monde de la FIFA a fait sensation après le coup de sifflet final, dimanche. Ils ont tweeté : « Le débat GOAT est réglé. Le prix ultime fait désormais partie de la collection. L’héritage est complet ». Alors que de nombreux fans étaient d’accord avec ce tweet, une foule de fans de Ronaldo n’ont pas tardé à montrer leur mécontentement, accusant la FIFA d’être partiale et unilatérale. Un compte de fans de Ronaldo a déclaré : « La FIFA a supprimé ce tweet après avoir été interpellée pour sa partialité et avoir reçu un retour de bâton.