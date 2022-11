La CAF rend hommage à Salif Diallo : « Son dévouement au football africain nous manquera… »

Suite au décès du journaliste sportif à l’Aps, Salif Diallo, décédé lundi dernier, des suites d’une maladie, le Secrétaire Général de la CAF Mosengo Omba, souligne que leur institution est profondément attristée par le décès du journaliste sénégalais. « Salif nous manquera, son altruisme et son dévouement au football africain nous manqueront. J’ai beaucoup de bons souvenirs de lui, notamment notre première rencontre il y a de nombreuses années à Dakar. Lors de cette rencontre, il était clair que Salif était éthique, juste et robuste. Il posait les questions qui devaient être posées, sans malice. Il vivait le football africain alors que nous avons désespérément besoin de nombreuses personnes comme lui pour changer l’image de notre continent. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues », a-t-il témoigné.