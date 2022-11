LIGUE 1/ 4ème journée : Génération Foot/ Jaraaf et Diambars / Casa, duels des ténors

Ce week-end, la ligue 1 attaque sa 4ème journée dans l’ensemble des terrains du pays. Et le choc Génération Foot/ Jaraaf de Dakar sera l’affiche phare de la journée. Battu la semaine dernière par Teungueth FC (0-1), lors du derby du département de Rufisque, Génération Foot accueille le club de la Médina. Les grenats qui veulent renouer avec le succès, n’auront pas la partie facile devant une équipe de Jaraaf qui a décroché sa première victoire de la saison. Leader du championnat avec trois victoires en trois matchs, Teungueth FC ira défier l’Us Gorée au stade Iba Mar Diop. Les Insulaires qui n’ont pas encore gagné en championnat, devront hisser leur niveau de jeu s’ils veulent battre Teungueth FC qui affiche la grande forme en début de saison. Au stade Fodé Wade de Saly, Diambars reçoit le Casa Sport. Les académiciens qui restent sur une amère défaite contre AS Pikine (1-0), auront à cœur de se payer le scalp du champion en titre le Casa pour se relancer. A Saint-Louis, la Linguère qui a explosé Dakar Sacré -Cœur (5-0) la semaine dernière, voudra enchaîner une deuxième victoire devant Guédiawaye. Toutefois, les Saint-Louisiens n’auront pas la tâche facile devant une équipe banlieusarde qui court toujours derrière son premier succès de la saison. Comme Guédiawaye, Sonacos qui n’a pas encore gouté au plaisir de la victoire depuis le début de la saison, effectue un périlleux déplacement à Dakar pour y défier l’As Douane. Les « Baol-Baol » qui reviennent cette année dans l’élite, doivent se méfier de gabelous qui sont souvent imprévisibles. Au stade Ibrahima Boye, l’As Pikine sera l’hôte de Dakar Sacré-Cœur. Surclassé à Saint-Louis par la Linguère, les académiciens de Dakar vont essayer de sortir la tête de l’eau face à une formation Pikinoise qui sort d’une victoire. A Thiès, la lanterne rouge CNEPS qui enregistré trois défaites en autant de sorties, tentera de stopper l’hémorragie en accueillant son voisin Stade de Mbour. Les thiessois qui ont échappé de peu à la relégation la saison passée, ont intérêt à ressaisir rapidement. Ligue 1 : Programme 4ème journée Samedi 5 novembre Stade Fodé Wade 16 h 30 : Diambars / Casa Sport Stade Ibrahima Boye 16 h 30 : AS Douane / Sonacos Dimanche 6 novembre Stade Mawade Wade 16 h 30 : Linguére / Guédiawaye Stade Iba Mar Diop 16 h 30 : US Gorée / Teungueth Fc Stade Djibril Diagne 16 h 30 : Génération Foot/ Jaraaf Stade Maniang Soumaré 16 h 30 : CNEPS/ Stade de Mbour