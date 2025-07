LE SÉNÉGAL FACE À L’EFFET DUNNING-KRUGER : UNE ILLUSION COLLECTIVE DE COMPÉTENCE ?

u Sénégal, le débat public est de plus en plus dominé par une tendance préoccupante : celle de l’assurance démesurée de personnes peu formées sur des sujets complexes. Que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou au sein des cercles politiques, beaucoup s’expriment avec autorité sur des enjeux économiques, monétaires ,scientifiques,pétroliers ou géopolitiques sans en maîtriser les fondamentaux. Ce phénomène s’inscrit dans ce que les psychologues appellent l’effet Dunning-Kruger : un biais cognitif selon lequel les moins compétents surestiment leur compétence, tandis que les plus qualifiés doutent d’eux-mêmes.

Les conséquences de cet effet sont profondes. Dans la sphère politique, des décideurs adoptent des postures idéologiques sans réelle base technique, marginalisant les véritables technocrates. Dans l’entrepreneuriat, des projets ambitieux mais mal pensés échouent faute d’expertise. Et dans l’enseignement supérieur, des enseignants peu publiants ou coupés des standards internationaux se présentent comme “experts”, entretenant une illusion nationale de maîtrise. Le danger est que cette culture décourage la rigueur, étouffe la réflexion critique et crée une société incapable de reconnaître ses lacunes.

Pour sortir de cette impasse, il nous faut restaurer la valeur de l’humilité intellectuelle, encourager la formation continue et créer des espaces où l’expertise authentique est respectée, quelle que soit son origine. Une nation qui confond bavardage et compétence ne peut aspirer à un développement durable. Le vrai leadership commence par reconnaître ce que l’on ignore, condition sine qua non de tout progrès collectif.



Dr Seydou Bocoum

Diplômé de la National Society of Leadership and Success (NSLS)