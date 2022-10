LDC: Bayern de Sadio Mané reçoit Victoria Plzen, OM et Pape Gueye affrontent Sporting

Cette semaine, sera jouée la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2022-2023. Ce mardi, l’affiche Inter – Barcelone domine le programme (19h GMT). Un peu plus tôt dans la journée, le Bayern Munich de Sadio Mané recevra Viktoria Plzen (16h 45). Au même moment l’OM de Pape Gueye affrontera le Sporting. Battu lors des deux premières journées contre Tottenham et l’Eintracht Francfort, l’OM n’a plus le choix, ce mardi, lors de la réception du Sporting Portugal comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions pour garder un espoir de qualification. Après sa large victoire à domicile ce week-end en championnat face au Bayer Leverkusen (4-0), les Bavarois veulent conforter leur première place dans le groupe C en mettant à distance le FC Barcelone et l’Inter Milan, duel qui opposera les deux équipes le même jour. 2 victoires en 2 matchs, 4 buts inscrits pour 0 encaissé : tout roule pour le moment en coupe d’Europe pour les joueurs de Julian Nagelsmann. Ce dernier devra composer sans Joshua Kimmich et Thomas Müller, positifs à la Covid-19.