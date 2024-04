L'absence remarquée de Anna Diamanka à côté de Sonko au CICAD

C'est une image qui n'est pas passée inaperçue. Les deux épouses de nouveau président de la République aux premières loges. Toutefois, le président de Pastef, Ousmane Sonko à l'image, une fausse note s'offre au public. Il n'y a que l'une de ses épouses, Khady. Anna Diamanka n'est pas à côté de son mari. L'une des absences les plus marquantes ce jour. La seconde épouse de Sonko, Anna Diamanka qui a toujours été présente à côté de son mari. Un faux-bond qui intrigue et fait penser aux tensions longtemps évoquées dans ce couple. Il y a quelques jours, en pleine campagne, un journal de la place a annoncé le divorce de Anna. Est-ce vrai?Serait-elle en voyage? Où l'absence serait-elle justifiée par les bisbilles avec le maire de Ziguinchor? L'avenir nous édifiera! En tout état de cause, son absence a marqué les esprits.