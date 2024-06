L’Allemagne fait peur à toute l’Europe, le Real Madrid a pris sa décision pour Leny Yoro

L’Allemagne fait sensation en Europe, le Real Madrid dévoile les contours de l’opération Yoro, l’AC Milan ouvre la porte à un départ de Rafael Leão, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’Allemagne confirme son statut de grand favori ! Le pays hôte l’Allemagne a déjà décroché son billet pour les 8èmes de finale comme le placarde fièrement le journal Taggespiegel ce jeudi matin ! Les hommes de Nagelsmann l’ont emporté hier 2-0 face à la Hongrie, non sans difficulté. Une fois de plus, «Musiala a remis ça», comme le relaye L’Equipe. Le milieu allemand a porté l’équipe même si Gundogan a aussi été très en vue, passeur puis buteur. Pour le Rheinische Post, le 8ème est «sécurisé» avec cette deuxième victoire en 2 matches. Le rose va plutôt bien à la Nationalmannschaft s’amuse le journal Bild. La pression d’accueillir cet Euro 2024 ne semble pas effrayer l’Allemagne qui confirme en ce début de compétition son statut de favori. La sélection allemande envoie un message clair aux autres prétendants. En Italie, La Gazzetta dello Sport est impressionnée par cette «superbe Allemagne». Le cocktail jeunesse et expérience fonctionne pour le moment à merveille, pour le plus grand bonheur de Nagelsmann ! Le Real fonce sur Yoro si… Dans ses pages intérieures, Marca détaille l’opération Leny Yoro qui dépendra du cas… Nacho. Annoncé proche de l’Arabie saoudite, l’Espagnol dispose aussi d’une offre de prolongation du Real valable jusqu’au 30 juin. Si Nacho part, le club madrilène activera l’opération Yoro qui est très avancée avec le joueur français mais pas avec son club. Lille, avec qui il n’y a toujours pas eu de contact, attend un chèque d’au moins 60M€ alors que les Merengues ne sont pas prêts à aller au-delà de 40. Le PSG surveille ce dossier de près, tout comme Manchester United. Comme le rapporte le Daily Star, les Red Devils se tourneront vers Leny Yoro si aucun accord ne peut être conclu avec Everton pour Jarrad Branthwaite. Une offre d’environ 50M€ a été formulée, sauf que les Toffees en attendent au moins 80. Affaire à suivre. L’avenir de Leão secoue l’AC Milan En Italie, il est aussi question de mercato dans les pages intérieures de La Gazzetta dello Sport avec l’avenir de Rafael Leão. Dans le viseur du PSG, le Portugais est aussi grandement courtisé par Al Hilal, le club de Neymar. Leão est très apprécié en Arabie saoudite où il est considéré comme «un champion capable de devenir une star dans le championnat de Cristiano Ronaldo», peut-on lire. Du côté de l’AC Milan, on se questionne sur son cas. Si on est bien conscient que le Portugais est un joueur spécial, ce dernier a toutefois des lacunes. Son manque d’investissement sur le terrain et son manque d’efficacité interrogent, à l’heure où le joueur pourrait rapporter gros. Al Hilal serait prêt à formuler une offre de 100M€. Un départ de l’Europe pour le joueur de 25 ans serait toutefois une sacrée surprise.