Krépin Diatta : « C’est à nous de faire le job comme le coach nous l’a demandé… »

Privé de son meilleur joueur, Sadio Mané, 2e du dernier ballon d’Or, juste avant le début de la compétition, le Sénégal se doit de regarder vers l’avant. Krépin Diatta est persuadé que leur groupe regorge d’assez de talents pour bien figurer au Mondial. « On est un groupe, on est tous solidaire dans cette affaire parce que c’est une perte pour l’équipe, mais je pense que si on continue dans l’état d’esprit dans lequel on est, on va se battre ensemble », rassure Krépin Diatta. « On n’a pas de message à donner à notre adversaire. La seule chose à faire, c’est de nous concentrer et d’accomplir notre mission. On commencera la compétition par ce match qui sera âprement disputé. C’est à nous de faire le job comme le coach nous l’a demandé et le reste on verra ce que ça va donner sur le terrain », ajoute-t-il.