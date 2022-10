Kolda: Moussa Baldé accueilli en grande pompe suite à sa nomination

Le tout nouveau ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche a été accueilli en grande pompe par les populations, militants et responsables politiques de la région. C'était cet après-midi du samedi 1er octobre. Une foule immense l'a accompagné dans les rues de la capitale du foulado. Occasion saisie par l'ex ministre de l'agriculture pour remercier le président de la République Macky Sall et les populations du Fouladou. Mais également, d'annoncer " l'achèvement du centre délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor de Kolda", pour le bonheur des populations. Un projet qui est cher aux koldois devenu un vieux chantier de plus de six ans.