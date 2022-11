Kimpembé absent à la Coupe du monde : « Ma Santé passe avant tout »

C’est l’équipe de France, à travers un tweet, qui a fait l’annonce, ce lundi 14 novembre. «Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. Axel Disasi a été appelé pour le remplacer! ». La messe est dite. Suite à cette information, le concerné est sorti pour fournir plus de précisions. «Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l'Équipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde… », a d’emblée rappelé le numéro 3 de l’équipe de France de football. Le joueur du Paris-Saint-Germain (PSG) d’indiquer : «Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers, j'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter ». Presnel Kimpembé a remporté la Coupe du monde en 2018 avec l’équipe de France.