Khalifa Sall officialise sa participation au dialogue

C'etait un secret de polichinelle. Khalifa Ababacar Sall va ramer à contre-courant de la coalition Yewwi Askan wi. Dans un entretien qu'il avait accordé au journaliste Pape Alé Niang, le leader de Takhawou disait que son seul objectif était sa participation à la présidentielle peu importe la voie. Si cette voie est celle du dialogue, Khalifa Ababacar Sall compte bien la saisir. De manière officielle, il a confirmé sa participation au dialogue national prévu ce 31 mai à travers un communiqué. Selon le socialiste, "dans une démocratie, même en période de crise, le dialogue doit rester la voie de résolution des conflits et le principe pour bâtir un consensus autour des règles de pacification de la vie politique et de l'évolution démocratique du pouvoir".



Takhawou Sénégal se dit par ailleurs constant "dans son engagement au service de notre pays et sa volonté de mettre le Sénégal au-dessus des intérêts partisans". Ce qui justifie d'ailleurs sa participation au dialogue de 2019 alors que l'ancien maire de Dakar était encore en prison.



Takhawou Sénégal précise par contre qu'il va participer à ce dialogue "avec responsabilité mais sans compromission sur les combats menés dans l'opposition".