Kédougou : un réseau de proxénétisme démantelé, 34 jeunes filles nigérianes secourues

L’Antenne Régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a arrêté, ce 9 août 2025, un homme à Kédougou pour association de malfaiteurs et proxénétisme.



L’enquête a débuté après un renseignement signalant l’arrivée d’une cinquantaine de jeunes filles nigérianes à Kharakhéna, un village de Kédougou, pour se prostituer. Ces filles étaient logées dans trois maisons appartenant au suspect, à qui elles devaient verser 2 000 FCFA par jour pour la location.



L’interpellation a permis de retrouver l’individu et 34 jeunes filles, toutes nigérianes, dont une mineure. Le suspect a avoué louer près de 90 chambres dans ses trois propriétés, exclusivement à des prostituées et sans aucune autorisation administrative.



L’homme a été déféré le 12 août 2025 devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou.

