Karim Wade bientôt de retour à Dakar

Karim Wade sera bientôt à Dakar. L'information est confirmée par le porte-parole du Parti démocratique sénégalais sur la Rfm. Après plusieurs années d'exil au Qatar, Bachir Diawara annonce que le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, va rentrer au bercail avant les élections législatives. D'après Bachir Diawara, Karim Wade sera la tête de liste du PDS à ces joutes électorales. ‘’Notre chef de file est Karim Wade et je pense que le PDS est très clair là-dessus et nous l'attendons à l'occasion de ces joutes électorales pour une participation active pour renforcer et mettre son expérience à la disposition du parti. Actuellement, nous pensons qu'il n'y a aucun obstacle qui s’oppose véritablement à la venue de Karim Wade au Sénégal'', a déclaré le porte-parole de PDS. Le responsable politique libéral d'ajouter : ''Karim n'a pas encore donné de date pour venir au Sénégal. Nous attendons. Il a son agenda et le moment venu, il va nous aviser. Le PDS souhaite participer aux prochaines législatives et nos militants sont en ordre de bataille, en attendant activement Karim Wade.’’