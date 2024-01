Karim Meïssa Wade vous parle à partir de 15 heures !

Le candidat de la coalition K24 va parler en exclusivité aux Sénégalais, à 15 heures, sur Leral Tv, Leral.net, Leral radio et les autres plateformes du Groupe Leral médias. C’est d’ailleurs la première fois que le fils de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, se prononce en ce nouvel an. Le candidat du Parti démocratique sénégalais et alliés à l’élection présidentielle de février 2024, parlera à 15 heures à ses concitoyens d'ici et de la diaspora