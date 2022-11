KALIDOU KOULIBALY : « À LA COUPE DU MONDE, NOUS DEVONS CONFIRMER

Le défenseur capitaine des Lions s’est exprimé dans un long entretien avec le Corriere della Sera.Alors qu’on est désormais entré dans le mois de novembre, il reste trois semaines avant l’entrée en lice du Sénégal à la Coupe du Monde, au Qatar (20 novembre ; 18 décembre). Cette compétition, les Lions la disputeront pour la première fois dans la peau de Champions d’Afrique, après avoir remporté pour la première fois également la CAN en février dernier, au Cameroun. Conscient de la pression qui peut se poser sur ses épaules et bien évidemment ceux de ses coéquipiers de sélection après ce succès continental, Kalidou Koulibaly sait pertinemment qu’ils doivent se montrer de plus en plus exigeants. En ce sens, le joueur de Chelsea déclare que l’Equipe Nationale est appelée à confirmer sa performance lors de la Coupe d’Afrique des Nations. « Partir avec le Sénégal à la Coupe du Monde comme tenants du titre de la Coupe d’Afrique des Nations ? Il faut confirmer, on va tout donner pour passer la phase de groupes », a indiqué le capitaine des Lions au Corriere della Sera. L’ancien joueur de Naples a également regretté l’absence de la Squadra Azzurra au Mondial. « C’est dommage que l’Italie n’y soit pas. »