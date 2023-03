Just Fontaine : Décès de la légende du foot français

Attaquant de l’équipe de France des années 1960, la légende française Just Fontaine est décédée ce mercredi 1er mars, à l’âge de 89 ans, comme l’ont indiqué Dominique Grimault ou encore Jacques Vendroux (journaliste sportif à Europe 1) qui ont pu avoir sa femme, Arlette, au téléphone. Champion de France à trois reprises, vainqueur de la Coupe de France, mais surtout meilleur buteur des Bleus à la Coupe du monde 1958 en inscrivant 13 buts en une seule compétition, un record, Just Fontaine a écrit l’histoire du football français. Il mettra fin à sa carrière à la suite d’une blessure subie en 1960 et deviendra tour à tour sélectionneur de l’équipe de France, entraîneur du Paris Saint-Germain, de l’US Toulouse et de l’équipe du Maroc.