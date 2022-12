« Je ne parlerai pas de mon avenir… » (Aliou Cissé coach du Sénégal »

Les Lions ont été éliminés dimanche en 8e de finale par l’Angleterre beaucoup plus réaliste (3-0). Et pour l’avenir du sélectionneur à la tête des Lions ? Découvrez sa réponse.L’avenir de Aliou Cissé (46 ans) à la tête de l’Equipe nationale de football du Sénégal a été évoqué dimanche, à la conférence de presse d’après match. Pas encore à l’ordre du jour, selon l’intéressé, fier des coéquipiers de Kalidou Koulibaly. « Je ne parlerai pas de mon avenir. Il n’est pas le plus important. Il y a une défaite qui est là. Il faut parler de ça. Franchement, je suis le sélectionneur de cette Equipe nationale et après, on verra », tient-il à clarifier. Les statistiques et palmarès de El Tactico, qui déclare qu’il y avait trop de différence entre son équipe et l’Angleterre, nettement supérieure, parlent d’elles-mêmes. Premier sélectionneur à gagner la Can, à qualifier deux fois de suite le Sénégal en phase de finale de Coupe du monde etc. C’est la fin d’une aventure loin d’être catastrophiste ! Retournons à l’école pour pouvoir relever les prochains défis et tiller désormais, avec aisance, le haut niveau