JOJ 2026, organisation de la CAN 2027: Le défis du ministère des Sports

Yankhoba Diattara a été interpellé sur les accords sino-sénégalais devant aboutir à la création d'un stade aux standards internationaux à Dakar et la réhabilitation de 11 stades régionaux. A ce niveau, la finalisation des travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor et celui de Demba Diop a été demandée. Il a indiqué qu'une attention particulière sera réservée au programme spécial de réhabilitation des infrastructures et équipements dédiés pour que le Sénégal puisse relever le double défi de l'organisation et de la participation. Pour le Stade Iba Mar Diop, le Ministre a indiqué qu'il va être complètement réhabilité avec le concours de l'Agence française de Développement, pour un financement de 60 millions d'euros, dans le cadre de la réalisation des infrastructures pour les JOJ de 2026. Pour la natation, les parlementaires ont suggéré de saisir l'occasion des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar pour disposer d'une nouvelle piscine olympique nationale. Les députés ont aussi invité le Ministre à poursuivre les démarches nécessaires pour que le Sénégal puisse organiser la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football de 2025. Relativement à la candidature du Sénégal pour l'organisation d'une coupe d'Afrique de football, le Ministre a informé que le Sénégal se positionne pour la CAN non pas en 2025, mais plutôt en 2027, eu égard aux nouvelles règles de la CAF. En effet ,les règles de participation ayant changé, avec le nombre d'équipes qui est passé de 16 à 24 équipes, pour avoir l'agrément, il faut disposer de 6 à 8 stades pour pouvoir organiser la compétition. Dans cette perspective, Yankhoba Diattara annonce qu'il est prévu la construction d'un stade à Saint-Louis, dont le coût est évalué à 16 milliards de FCFA.