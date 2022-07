JARAAF de Dakar : Youssouph Dabo nommé entraîneur et manager général.

Youssouph Dabo sera le prochain entraîneur du Jaraaf de Dakar. La décision a été prise hier jeudi, à l’issue de la réunion du bureau du club de la Médina. Les deux parties sont tombées d’accord pour un contrat de trois ans. Le désormais ex-entraîneur du Teungueth FC devrait, dès la semaine prochaine, après la signature du contrat, prendre les commandes des "Vert et Blanc" de la Médina où le technicien sera également le Manager général du club.



Au-delà de son rôle d’entraîneur, Youssouph Dabo aura pour mission de piloter la politique technique du club. L’un des obstacles majeurs qui retardait la signature de l’ancien entraîneur du Stade de Mbour au Jaraaf, a été finalement franchi. Les dirigeants du club vice-champion du Sénégal ont accédé à la demande de Youssouph Dabo qui souhaitait venir avec tout son staff sur le banc du Jaaraf.



L’ancien sélectionneur national des moins de 20 ans du Sénégal aura avec lui son propre adjoint et préparateur de gardiens de but. Dabo devra, par contre, composer son staff avec Pape Ciré Dia, ancien joueur du club reconverti entraîneur. Les responsables du Jaraaf se réjouissent du retour à la maison d’un fils de la Médina, puisque, selon des informations de L’Observateur, les parents de Youssouph Dabo sont natifs du quartier.



« On nous l’avait proposé, il y a 4 ans, mais à l’époque, on était avec Malick Daff. Ce dernier faisait du bon boulot. Cette année, l’opportunité s’est présentée, on l’a saisie. Youssouph Dabo est un excellent coach. Il est l’un des meilleurs au Sénégal, si ce n’est le meilleur. Youssouph Dabo est un gagneur», a confié une source proche du club.



Après avoir été vice-champion du Sénégal ces dernières années, le Jaraaf de Dakar vise le titre de champion du Sénégal la saison prochaine. Le Jaraaf de Dakar a remercié Cheikh Guèye qui, selon les dirigeants, a fait un «bon travail»> depuis son arrivée au club. Le technicien qui a débardé au club de la Mé dina en février 2021, a pris le train en marche en conduisant les «Vert et Blanc» jusqu’en quart de finale de Coupe de la Confédération africaine de football.



Avec Youssouph Dabo, le Jaraaf va procéder à la nomination d’un Coordonnateur qui sera le tampon entre la section de football et le staff technique. Au Jaraaf, Youssouph Dabo sera le troisième entraîneur en moins de deux ans (un an et quatre mois), après Malick Daf (février 2021) et Cheikh Guèye (juin 2022). Désormais reconnu comme l’un des techniciens les plus chevronnés du championnat sénégalais, il va entamer un nouveau projet et tenter de réussir de nouveaux défis avec le club le plus titré de l’histoire du football sénégalais.