Infrastructures sportives : Uso va se doter d’un siège moderne de 500 millions de francs

Parmi les clubs phares du sport sénégalais, l’Union sportive de Ouakam a effectué, dimanche, la pose de la première pierre de son nouveau siège, d’un coût global de 500 millions de francs. Ce projet a pris forme grâce au soutien de la mairie de Ouakam et du partenaire stratégique du club, Auchan. «La cérémonie qui nous réunit, aujourd’hui, restera sans nul doute une date mémorable dans les annales sportives de notre jeune commune, en ce sens qu’elle est très symbolique. La satisfaction d’une doléance vieille de 71 ans, à savoir la construction d’un siège moderne pour notre équipe fanion : l’Union sportive de Ouakam», confie d’emblée le maire de Ouakam, Abdoul Aziz Guèye. Ancien président du club, l’édile de la commune de Ouakam renchérit : «L’objectif de ce projet est de faire en sorte que Ouakam retrouve sa véritable place dans le domaine du sport au niveau national et international. Cela devra nécessairement passer par des infrastructures de qualité et une politique de formation adéquate. À ce niveau, vous me permettrez de féliciter les dirigeants de l’USO pour les initiatives déjà prises dans l’organisation de la petite catégorie avec la mise en place effective de l’académie et de USO KIDS. Ce projet de siège fonctionnel d’un coût global de plus cinq cent millions de francs CFA est le principal gage de toute réussite sportive et de viabilité économique pour l’Union sportive de Ouakam. Je remercie vivement tous nos partenaires, particulièrement AUCHAN, pour ses appuis constants à l’endroit de notre sport mais aussi et surtout, pour avoir accepté de s’allier avec nous dans un partenariat «gagnant-gagnant» pour la réalisation de ce vieux rêve». Pour sa part, le président de l’USO Alfred Bathily a laissé entendre : «Le Complexe aura deux terrains de basket aux normes, un siège social sur 3 étages. Nous saluons l’esprit de maturité et de responsabilité dans lequel s’est tenue l’AG d’information de ce dimanche 25 décembre 2022 portant sur le Projet du complexe sportif de l’USO qui sonne comme un cadeau de Noel tombé du ciel. Dans un esprit constructif, des questions ont été soulevées et des réponses précises apportées, toutes les préoccupations de l’AG ont été adressées. C’est un grand privilège pour moi de porter l’ambition de ce projet qui va doter le Club d’un Patrimoine conséquent avec un magasin AUCHAN, un siège multifonctionnel générateurs de ressources financières et 2 terrains de basket réfectionnés. Nos remerciements le Maire Abdoul Aziz Guèye et son équipe municipale pour l’ambition affichée d’accompagner le développement de toutes les franges de sa commune. Avec la bénédiction du Projet par nos autorités religieuses et coutumières, nous sommes assurés de pouvoir transmettre aux générations futures le témoin pour continuer à faire rayonner le nom de Ouakam dans le Sport». Avec Record