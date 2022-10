Indonésie : « Une tragédie au-delà de l’imaginable », (Président de la Fifa)

Pour le président de la Fifa Gianni Infantino, « le monde du football est en état de choc » après le drame survenu dans un stade de football à Malang, en Indonésie qui a fait au moins 174 morts samedi soir.La catastrophe survenue dans un stade en Indonésie est « une tragédie au-delà de l’imaginable », a déclaré le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino dans un communiqué dimancheAu moins 174 personnes sont mortes samedi dans un mouvement de foule dans un stade de la ville de Malang, dans l’est de l’île de Java, quand des milliers de fans ont envahi un terrain de football et ont été aspergés de gaz lacrymogène par la police. « Le monde du football est en état de choc après les tragiques incidents en Indonésie« , a ajouté le dirigeant suisse, parlant d' »un jour noir pour tous ceux qui aiment le football« . Infantino a également adressé ses « plus profondes condoléances aux familles et amis des victimes qui ont perdu la vie« .