Inaugurée fin décembre, la route Tambacounda-Goudiry enregistre un mort

Le début de l'année 2023 est particulièrement dramatique pour les usagers de la route Tambacounda-Goudiry-Kidira, inaugurée en grande pompe la semaine dernière par le Président de la République Macky Sall. Un accident spectaculaire s'y est produit le 1er jour de l'An aux environs de 10 heures 45 minutes au virage du village de Aïnoumadi, commune de Boynguel Bamba, département de Goudiry. L'apprenti chauffeur du véhicule de marque Renault genre semi remorque appartenant à la société CK Trans et conduit par Baye Mor Gueye est descendu du véhicule par le côté gauche (chaussée) pour pisser. Il sera mortellement heurté par un véhicule malien conduit par Bourama Goita âgé de 23 ans, apprenti chauffeur non titulaire du permis de conduire. Du fait de la violence du choc, Baba Ndiaye âgé de 20 ans, apprenti chauffeur originaire de la région de Diourbel est mort sur le coup. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Goudiry se sont rendus immédiatement sur les lieux pour les constatations d'usage. Le corps sans vie a été évacué au centre de santé de Goudiry par une ambulance. L'apprenti chauffeur malien non titulaire du permis de conduire et le chauffeur titulaire ont été placés en garde-à-vue. L'enquête suit son cours.